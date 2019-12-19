Николай Басков делал себе интимную стрижку

19.12.2019, 10:04, Разное

Отечественный эстрадный и оперный певец Николай Басков недавно пояснил о некоторых секретных подробностях личной жизни. К примеру, «золотой голос России» делал интимную стрижку, причём не прибегал к услугам профессионала, а пытался справиться самостоятельно.
В недавнем эфире «Love радио» Николай Басков признался, что как и большинство людей имеет «постыдные» тайны. В прошлом певец примерял женское нижнее бельё, устраивал секс по видеосвязи и телефону, а также занимался «удовлетворением физиологических потребностей» в отельном номере. Оказалось, что Баскову не чужды «неприличные» поступки, совершённые ради карьеры, о чём он говорит откровенно и не стесняясь прошлого. Певец даже пояснил об интимной стрижке, которую не доверил делать специалистам.

Кстати, последнюю процедуру предпочитает немало знаменитостей. В столице подобная услуга с вызовом мастера на дом обойдётся в сумму около 3 тысяч рублей. Если же использовать для удаления волос в интимной зоне не сахарную пасту или воск, а лезвие, то за процедуру можно заплатить на 500 рублей дешевле.



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