Ученые: Общение детей с собаками снижает риск шизофрении

С тех пор, как люди одомашнили собаку, верное и послушное животное обеспечивало его владельца общением и эмоциональным благополучием. Исследование, проведенное в Johns Hopkins Medicine, показывает, что присутствие «лучшего друга человека» с раннего возраста также может принести пользу для здоровья, уменьшая вероятность развития шизофрении у взрослого.

Серьезные психические расстройства связаны с изменениями в иммунной системе под воздействием окружающей среды на ранних этапах жизни, и, поскольку домашние животные часто являются одними из первых, с кем дети имеют тесный контакт, было логично изучить возможности установления связи между ними, рассказали эксперты в Детском центре имени Джона Хопкинса, а также ведущий автор исследовательской работы, недавно опубликованной в сети в журнале PLOS One .

В этом исследовании Йолкен и его коллеги из Sheppard Pratt Health System в Балтиморе исследовали взаимосвязь между воздействием домашней кошки или собаки в течение первых 12 лет жизни и последующим диагнозом шизофрении или биполярного расстройства. Что касается шизофрении, исследователи были удивлены, увидев статистически значимое снижение риска развития у человека расстройства, если он подвергается воздействию собаки в раннем возрасте. Во всем изученном возрастном диапазоне не было значимой связи между собаками и биполярным расстройством или между кошками и психическим расстройством.

Исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих результатов, для поиска факторов, лежащих в основе любых решительно поддерживаемых связей, и для более точного определения фактического риска развития психических расстройств от воздействия на младенцев и детей в возрасте до 13 лет домашних кошек и собак.

В своем текущем исследовании Йолкен и его коллеги изучили данные 1371 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, из них 396 человек страдали от шизофрении, 381 — биполярным расстройством и 594 входили в контрольную группу. Документированная информация о каждом человеке включает возраст, пол, расу / этническую принадлежность, место рождения и высший уровень родительского образования (в качестве меры социально-экономического статуса). Всех участников исследования спросили, была ли у них домашняя кошка или собака или оба в течение первых 12 лет жизни. Те, кто сообщил, что домашний кот или собака находились в их доме, когда они родились, считались подверженными воздействию этого животного с рождения.

Взаимосвязь между возрастом первого контакта с домашним животным и психиатрическим диагнозом была определена с использованием статистической модели, которая дает отношение рисков — меру того, как часто происходят конкретные события (в этом случае воздействие домашнего животного и развитие психического расстройства). Анализы проводились для четырех возрастных диапазонов: от рождения до 3, от 4 до 5, от 6 до 8 и от 9 до 12 лет.

Как ни странно, говорит Йолкен, полученные данные свидетельствуют о том, что люди, которые подвергаются воздействию домашних собак до 13-летия, значительно реже — до 24% — позже диагностируются с шизофренией. Наибольший очевидный защитный эффект был обнаружен у детей, у которых была домашняя собака при рождении или появилась рядом до 3 лет.

Существует несколько правдоподобных объяснений этого возможного «защитного» эффекта от контакта с собаками — возможно, в микробиоме собаки есть вещество, которое передается людям и укрепляет иммунную систему или подавляет генетическую предрасположенность к шизофрении. Результаты исследования показывают, что в отношении биполярного расстройства не существует никакой связи риска, как положительной, так и отрицательной, с наличием собаки рядом с младенцем или маленьким ребенком.

В целом для всех исследованных возрастов раннее воздействие домашних кошек было нейтральным, поскольку исследование не могло связать кошек ни с повышенным, ни с уменьшенным риском развития шизофрении или биполярного расстройства. Однако исследователи обнаружили слегка повышенный риск развития обоих расстройств для тех, кто впервые контактировал с кошками в возрасте от 9 до 12 лет.

Одним из примеров подозреваемого переносчика шизофрении у домашних животных является токсоплазмоз, состояние, при котором кошки являются основными хозяевами паразита, передаваемого человеку через экскременты животных. В течение многих лет беременным женщинам рекомендовалось не менять ящики для кошачьих туалетов, чтобы исключить риск заболевания, которое проходит через плаценту к их плоду и вызывает выкидыш, мертворождение или, возможно, психические расстройства у ребенка, родившегося с инфекцией.

Лучшее понимание механизмов, лежащих в основе связей между воздействием животных и психическими расстройствами, позволит разработать соответствующие стратегии профилактики и лечения, отметили ученые.

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