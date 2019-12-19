Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 10 копеек – до 62,57 рубля, курс евро снизился на 1 копейку – до 69,63 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 66,22 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Последнее: Пятый президент Украины Петр Порошенко использовал предоставление Православной церкви Украины томоса в собственных политических интересах и до сих пор сохраняет влияние на ПЦУ, заявил патриарх Филарет в интервью «Фактам ICTV». На вопрос о юридическом статусе Киевского патриархата он отметил, что с 20 июня последний не входит в новосформированную ПЦУ, но ранее назначенные Порошенко чиновники продолжают давить на Киевский патриархат […]
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