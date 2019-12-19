Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку

В преддверии Рождества кадеты ВВС Великобритании получили особенное поздравление – от самой герцогини Кембриджской, которая является покровительницей организации, и ее семьи. На фото Кэтрин позирует с принцем Уильямом и их детьми – 6-летним Джорджем, 4-летней Шарлоттой и годовалым Луи. Причем, расположилась семья на ретро-мотоцикле, который приковал особенное внимание поклонников монархов.
Желаю вам самого счастливого Рождества и Нового года! Кэтрин,
– написано в открытке герцогини, которая, по словам инсайдеров, была снята осенью – как и прошлогодняя, для которой чета фотографировалась в своем поместье Анмер-холл.
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