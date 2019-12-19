Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку

В преддверии Рождества кадеты ВВС Великобритании получили особенное поздравление – от самой герцогини Кембриджской, которая является покровительницей организации, и ее семьи. На фото Кэтрин позирует с принцем Уильямом и их детьми – 6-летним Джорджем, 4-летней Шарлоттой и годовалым Луи. Причем, расположилась семья на ретро-мотоцикле, который приковал особенное внимание поклонников монархов.

Желаю вам самого счастливого Рождества и Нового года! Кэтрин,

– написано в открытке герцогини, которая, по словам инсайдеров, была снята осенью – как и прошлогодняя, для которой чета фотографировалась в своем поместье Анмер-холл.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пятый президент Украины Петр Порошенко использовал предоставление Православной церкви Украины томоса в собственных политических интересах и до сих пор сохраняет влияние на ПЦУ, заявил патриарх Филарет в интервью «Фактам ICTV». На вопрос о юридическом статусе Киевского патриархата он отметил, что с 20 июня последний не входит в новосформированную ПЦУ, но ранее назначенные Порошенко чиновники продолжают давить на Киевский патриархат […]