Кара Делевинь трогательно поздравила свою возлюбленную с днем рождения

19.12.2019, 9:57, Разное

Год спустя после обнародования их отношений,  СМИ активно начали писать про помолвку звезд, а позже и про их тайную свадьбу. Якобы они устроили церемонию в Лас-Вегасе, потратив на нее всего 245 фунтов стерлингов (это меньше 20 тысяч рублей), а гостями на празднике стал избранный круг близких и друзей — Шарлиз Терон, братья Джонас и Софи Тернер и другие. Слухи не подтвердились, и отношения Делевинь с Бенсон по-прежнему официально не зарегистрированы. Впрочем, это не мешает им наслаждаться затянувшимся конфетно-букетным периодом своего романа. Вчера Эшли отмечала 30-летие и Кара поздравила ее трогательным постом в Instagram.

С днем рождения! Я могу сказать так много, но больше всего я люблю и ценю то, что мне это не нужно. Потому что ты и так знаешь все, и только это имеет значение. Только ты и я, любимая. Это моя зона спокойствия. Ты позволила мне быть глупой, дикой, но оставила меня свободной и любопытной. Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь, и горжусь видеть, как ты превращаешься в женщину, которой всегда мечтала быть. Я люблю тебя без слов,

— написала Кара в социальной сети, выложив серию снимков с подругой.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон



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