Фигуранты дела о ЧВК «Е.Н.О.Т.» дали показания на военнослужащего ГРУ

В Краснодарском кране Следственный комитет признал «Е.Н.О.Т. корп.» преступной организацией. Об этом пишет «Коммерсантъ». Участники группировки, прикрываясь пропагандой патриотизма, совершали преступления различной степени тяжести.

Одним из руководителей группировки, по данным участников, является действующий военнослужащий ГРУ Минобороны Денис Карабан. Он якобы проводил с членами банды тренировки по рукопашному бою. Карабан служил где-то в Нижнем Новгороде примерно до 2017 года. При этом неоднократно помогал «Е.Н.О.Т. корп.», когда организация выезжала в «гуманитарные командировки» в Донбасс.

Члены группировки (сначала вместе с официальными силовиками) приходили на обыски в офисах и домах в столичном регионе, а затем, уже после них, выносили оставшееся вещи, в том числе компьютеры и мобильные телефоны. Таким образом в декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на общую сумму 4,8 млн рублей у фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Также их обвиняют в вымогательстве у жителя Туапсинского района Краснодарского края, поссорившегося с ученым из-за земельного участка. По версии следствия, все эти преступления совершались в составе преступного сообщества, которое якобы организовали сотрудники столичного управления ФСБ.

Сами участники «Е.Н.О.Т. корп.», давая показания следователям, назвали руководителем организации Романа Теленкевича, который принимал все ключевые решения и давал приказы. По их слова, невыполнение задачник «каралось» штрафами и физическим насилием.

За идеологию «енотов» отвечал Евгений Морозов. Он же вел учет всех финансов и отдельно «материальных поступлений» в организацию, а затем распределял деньги между ее участниками.

Ранее стало известно, что по делу также проходят двое майоров ФСБ по Москве и области — Александр Мрищук и Антон Барякшев. Силовиков подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, создании банды, а также разбоях и кражах.

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