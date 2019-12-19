В центре Москвы на новогодние праздники введут особый режим доступа

В центре Москвы с 31 декабря по 5 января введут особый режим — попасть туда можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Об этом говорится на сайте мэрии.

Режим будет действовать в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного ряда и Театрального проезда, а также Манежной площади, Красной площади и площади Революции.

Пускать не будут людей в состоянии алкогольного опьянения, с оружием или предметами, которые могут быть использованы в этом качестве. Также при досмотре будут изымать любые напитки.

«В новогоднюю ночь в центральной части города охранять правопорядок и безопасность граждан будут более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи работников частных охранных организаций», — сказано на сайте мэрии.

А всего во время новогодних праздников «обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан» будут до 40 тысяч человек.

C 28 декабря по 6 января центр Москвы перекроют для автомобильного движения. Все улицы, куда можно будет попасть через пункты досмотра, будут пешеходными.

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