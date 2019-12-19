Названа дата снятия Китаем дополнительных пошлин на товары из США

Китай обнародовал первую часть второго списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Данная мера вступит в силу 26 декабря и будет действовать один год, следует из заявления комитета по таможенным сборам и тарифам при госсовете КНР.
В документе указывается, что завершено рассмотрение «первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров», передает ТАСС.
Первая часть второго списка «вступит в силу 26 декабря 2019 года и будет действовать до 25 декабря 2020 года».
Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Китай и США достигли соглашения по торговой сделке.
При этом Вашингтон заявил, что готов применить пошлины в случае нарушения Пекином условий торговой сделки.
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