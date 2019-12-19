Притула, Кличко и Гордон лидируют в рейтинге доверия киевлян – опрос

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, насколько они доверяют политикам, общественным и политическим деятелям. Результаты опроса Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала 18 декабря.

Первое место в рейтинге занял телеведущий Сергей Притула, которому доверяют 35% опрошенных и 39% – не доверяют.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 35% и 55% киевлян – нет.

Журналисту, основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону доверяют 32% жителей столицы и 48% опрошенных не доверяют.

Бывшему мэру Киева Александру Омельченко, который в рейтинге доверия занял четвертое место, доверяют 27% киевлян, а 45% – не доверяют.

Согласно опубликованным данным, Кличко и Гордона знает наибольшее число респондентов (не знает Кличко только 2% киевлян, а Гордона – 12%). На третьем месте по узнаваемости находится Притула (его не знает 15% опрошенных), на четвертом – Омельченко (19% респондентов ответили, что не знают его).

Других кандидатов, которые приведены в рейтинге, не знает более 30% киевлян: пятое, шестое и седьмое место по узнаваемости занимают бывший народный депутат Борислав Береза, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов и экс-нардеп, бывший вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко (их не знают соответственно 35%, 39% и 44% киевлян).

По уровню доверия на пятом месте после Притулы, Кличко, Гордона и Омельченко находится Томенко (ему доверяют 19% киевлян, а 30% – не доверяют), на шестом – бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (16% – доверяют, 30% – не доверяют), на седьмом – Береза (14% – доверяют, 41% – не доверяет), на восьмом – Попов (13% – доверяют, 40% – не доверяют), на девятом – бывший народный депутат от «Свободы» Андрей Ильенко (11% – доверяют, 29% – не доверяют), на 10-м – бывший народный депутат, депутат Киевсовета от «Батьківщини» Владимир Бондаренко (9% – доверяют, 31% – не доверяет).

Народный депутат от «Слуги народа», бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко, который заявлял о планах участвовать в выборах мэра Киева, в рейтинге доверия занимает 11-е место: ему доверяет 6% киевлян, а 31% не доверяет. 55% опрошенных сказали, что не знают, кто это.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве среди среди совершеннолетних граждан методом личного формализованного интервью. Было опрошено 1 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. По его словам, РФ и Украина «качественно отработали» достигнутое в четверг соглашение по газу, оно «приближает к подписанию итогового договора». Вице-президент ЕК заявил, что соглашение РФ и Украины по газу достигнуто по всем элементам, «это очень хорошая новость», передает РИА […]