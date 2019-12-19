Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценили в 95 млрд рублей

Ущерб от пожара на российском тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» составил 95 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

В эту сумму входит не только повреждение конструкций авианосца , но и пострадавшее ремонтное оборудование, а также вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты.

Единственный в России авианесущий крейсер загорелся у​тром 12 декабря в доке судоремонтного завода «Звездочка» под Мурманском. Пожар не могли потушить почти сутки.

Возгорание началось в энергоотсеке, где загорелись кабели, по предварительной версии – из-за нарушения правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Окалина от сварки попала в канал от кабеля и упала на кучу мусора, которая загорелась. Огонь быстро охватил все помещение и перекинулся также на дизельное топливо. В итоге горящий отсек залили сначала пеной (из-за электрооборудования) а потом залили водой. Трое человек находились в трюме, когда начался пожар.

«Адмирал Кузнецов» – это единственный в России корабль, способный нести на борту тяжелые палубные истребители Су-33. Это также единственный в мире корабль, с борта которого летчики-истребители поднимаются в воздух в заполярных широтах. Длина палубы «Кузнецова» – 306 метров, ширина – 75 метров, в составе его экипажа – 1960 человек, в том числе 518 офицеров, а сам корабль может нести свыше 50 истребителей и других летательных аппаратов.

В составе российского флота «Кузнецов» находится с 1991 года, в том числе его в 2016 году отправляли к берегам Сирии. Там при заходе на посадку на его палубу потерпели крушение сначала истребитель МиГ-29К, а потом еще один истребитель, Су-33.

«Адмирал Кузнецов» также стал героем многочисленных шуток ​в интернете за густой черный дым, который сопровождал его переход в Сирию осенью 2016 года.

По возвращении из Сирии «Адмирал Кузнецов» отправили на ремонт в один из доков в Мурманске, в ведение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). На модернизацию его энергосистемы и вооружение заключили контракт стоимостью на сумму 65 млрд рублей. Еще 23 млрд запланировали на реконструкцию сухого дока для ремонта. Ремонт корабля должен был продолжаться до конца 2022 года.

В октябре 2018 года плавучий док ПД-50, где проходил ремонт, неожиданно затонул, на авианосец упал кран с высоты примерно 15 метров. Два человека были госпитализированы, один пропал без вести, на корабле заявили, что никакое «жизненно важное» оборудование тогда не пострадало.

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