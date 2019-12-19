«Уральские пельмени» сделали заявление о прощальном туре

19.12.2019, 9:37, Разное

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Последнее: Россия, Украина и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович. По его словам, РФ и Украина «качественно отработали» достигнутое в четверг соглашение по газу, оно «приближает к подписанию итогового договора». Вице-президент ЕК заявил, что соглашение РФ и Украины по газу достигнуто по всем элементам, «это очень хорошая новость», передает РИА […]

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