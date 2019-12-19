Создать, чтобы отключить

Эксперты — о том, когда YouTube принесут в жертву «суверенному Рунету» и бизнес-интересам Mail.ru Group.

В понедельник Mail.ru Group объявила, что в 2020 году запустит бесплатный сервис, который, по аналогии с YouTube, будет подбирать видео в зависимости от интересов конкретного пользователя. Планируется, что новая платформа будет создана «на свой лад» и будет конкурировать с YouTube за время, которое человек проводит за просмотром видео. «Новая газета» спросила у экспертов, связана ли эта инициатива с законом об изоляции Рунета, вступившим в силу в начале ноября.

Владислав ЗдольниковIT-консультант ФБК, владелец прокси-сервера TgVPN«Это часть плана по уничтожению сервиса в России»

— YouTube стал платформой для оппозиционных роликов, ругающих власть. Такие видео делают не только очень известные авторы вроде Алексея Навального, но и маленькие блогеры, создающие простые, банальные нарезки о том, какая плохая власть, и набирающие миллионы просмотров за несколько суток. При этом YouTube игнорирует большинство запросов от российских правоохранительных органов и не удаляет эти ролики. Поэтому для российской власти YouTube стал большой проблемой:

они очень давно хотят что-то сделать, но не могут просто его заблокировать.

Создание новой, альтернативной площадки — часть плана по уничтожению сервиса в России. Если мы откроем аудиозапись обсуждения закона о суверенном интернете [на заседании в Госдуме], то мы услышим дискуссию о том, как блокировать YouTube, чтобы не вызвать большое народное возмущение. Среди прочего они говорят достаточно здравые вещи: должна появиться некая замена для пользователей, а также необходимо снизить качество работы YouTube. Сервис использует для ускорения своей работы Google Global Сache — программу, по которой они бесплатно устанавливают крупным операторам связи свое кэшируемое оборудование. И на обсуждении в Госдуме как раз предлагалось закрыть эту сеть сервисов Google. Таким образом, качество работы YouTube сильно снизится в России, и после того, как пользователи уйдут на альтернативную площадку, по мнению депутатов, можно будет закрывать сервис — особого народного возмущения не будет.

Перспективы у проекта Mail.ru Group могут быть разные. Я очень сомневаюсь, что они создадут подобную YouTube по качеству работы и рекламным доходам платформу. У нас есть Rutube, который, по сути, является калькой YouTube, но совершенно не популярен. YouTube — это огромная экосистема, площадка для авторов, позволяющая в том числе зарабатывать. Скопировать все это на том же уровне, как у огромной компании Google, достаточно сложно. Я думаю, что у нас только «Яндекс» мог бы сделать подобную социальную платформу, но он из-за давления властей сейчас не в том состоянии для этого.

Однако не так важно, удастся ли создать хорошо работающий сервис или нет.

Как только Алишер Усманов принесет бумагу о том, что такая альтернатива создана, появится политическая воля на блокировку YouTube.

В Mail.ru Group очень плохой менеджмент. Проекты, которые они делают, создаются не для удобства пользователей, а для зарабатывания денег. У «Яндекса» неплохие сервисы, так как там понимают, что первые пять лет они зарабатывать не будут, и делают их исходя из удобства пользователей. Если сервис не зашел, неудобен, то они его закрывают и не тратят дальше деньги. Например, у «Яндекса» появилась видеоплатформа «Эфир», которую смотрят и которая интересна пользователям. Это ни разу не аналог YouTube, но хороший пример того, как действуют в этой компании. В Mail.ru Group привыкли покупать готовые продукты, планомерно их уничтожая и выжимая из этого деньги — например, платформу «Одноклассник».

В РФ в сотни раз меньше рынок, чем в Китае, который интересен и для внешних, и для внутренних инвесторов. У нас же, даже в свои лучшие финансовые годы, это не очень имело смысл. Чтобы на внутреннем рынке создавались действительно конкурентоспособные продукты, необходима здоровая, растущая экономика. В РФ сейчас очень плохо с деньгами: и у потребителей, и у инвесторов. Никто не хочет инвестировать, потому что в любой момент можно сесть, как Майкл Калви, или получить обыски, как Игорь Сысоев, основатель Nginx. Рынок интересен, если он развивается, на нем есть деньги и хоть какие-то гарантии того, что бизнес не отожмут и не уничтожат. Только в этом случае могут создаваться локальные инфопродукты, аналоги мировых, которые будут успешны.

Эльдар Муртазинведущий аналитик Mobile Research Group«Youtube отключат только вместе с мировым интернетом»

— Я думаю, что этот сервис обязательно запустится, но не будет востребован, так как Mail.ru проигрывает Google по трафику. Стратегия Mail.ru — это утилизация трафика, который они уже имеют, то есть трафик с почты они пытаются перекинуть в гороскопы или какие-то другие свои сервисы. Отдельно взятые проекты неинтересны.

Я думаю, что с их видеоплатформой произойдет что-то подобное, если они не придумают иное, но никаких причин думать, что Mail.ru это сделает, нет — компания действует достаточно предсказуемо. В РФ уже есть Rutube, которая даже названием скопирована с YouTube и является далеко не самым популярным сервисом для просмотра видео. Видео у нас до сих пор смотрят в «ВКонтакте», хотя владельцы боятся за чистоту контента и многое блокируют, тем не менее социальная сеть продолжает быть достаточно массовой площадкой. Сейчас все перетекает в другие форматы. YouTube популярен, так как несет в себе новый формат — цифровой телевизор, и заменить его пока не представляется возможным.

Направленная блокировка YouTube маловероятна, я думаю, что она произойдет, когда нас отключат от мирового интернета, а значит, не будет канала, чтобы подключаться к сервисам Google.

Анастасия Тороп

корреспондент

Источник: Новая газета

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