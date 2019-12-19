В Сети появились изображения смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G

Подразделение корпорации BBK Electronics — компания Oppo 26 декабря планирует презентовать новый смартфон Reno 3 Pro 5G. Изображения готовящегося к премьере гаджета недавно появились с Сети.

По информации инсайдеров, Oppo Reno 3 Pro 5G с толщиной корпуса 7,7 мм и весом 172 грамма станет самым тонким из представленных на рынке устройств с поддержкой сетей нового поколения. Согласно базе данных регулятора TENAA, работу гаджету обеспечивает Snapdragon 765G. Частота 6,5-дюймового AMOLED-экрана – 90 Гц, объём ОЗУ – 8 Гб, флэш-памяти – 128 ГБ.

Также известно, что ёмкость аккумуляторной батареи Oppo Reno 3 Pro 5G составит 4 тыс. мА/ч. Устройство оборудовано квадрокамерой с датчиками на 2, 8, 13 и 48 Мп. Разрешение «фронталки» — 32 Мп. Информация о старте продаж и стоимости Reno 3 Pro 5G производителем пока не разглашается и станет известной, скорее всего, после презентации.

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