Пристайко: Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что в ближайшее время миссия Международного комитета Красного Креста получит доступ на оккупированную территорию Донбасса. Об этом говорится в Twitter МИД Украины 18 декабря.

«Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается», – отметил Пристайко.

«Розраховуємо, що вже цього тижня #ЧервонийХрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, якого за іншими напрямками дотепер не спостерігається»,

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— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 18, 2019

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе.

На переговорах в нормандском формате в Париже 9 декабря была достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей представителей МККК.

12 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №0885 «О внесении изменений в закон Украины «О предварительном заключении» по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу». Отмечается, что «принятие закона позволит законодательно определить право представителей МККК беспрепятственно посещать лиц, взятых под стражу, в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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