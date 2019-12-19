Исследование: Флирт с коллегами помогает снизить стресс в офисе

Исследователи обнаружили, что флирт с коллегами может помочь уменьшить стресс на работе и даже повысить уверенность в себе. Новое исследование, опубликованное в журнале «Организационное поведение и процессы принятия решений человеком», показывает, что «случайный флирт» может заставить людей чувствовать себя лучше. Повышенная позитивность в офисе помогает защитить людей от стрессов.

Исследователи из Университета штата Вашингтон утверждают, что компании должны пересмотреть политику нетерпимости к сексуальному поведению на рабочем месте. Например, Netflix, по сообщениям, ввел пятисекундный предел общения, в то время как сотрудники NBC запретили разделять поездки на такси и ввели время для объятий между коллегами.

Флирт, такой как беззаботные шутки и подшучивание среди сверстников, может быть положительным социальным сексуальным поведением на рабочем месте.

В ходе исследования исследователи изучили, как люди реагируют на социальное сексуальное поведение на рабочем месте, такое как, рассказывание сексуальных историй, шутки, намеки, застенчивые взгляды и комплименты по внешнему виду. Команда провела серию опросов с сотнями рабочих в США, Канаде и на Филиппинах.

Результаты показали, что большинство сотрудников относились к сексуальному рассказыванию историй нейтрально. Тем не менее, они разделяют положительные мнения о флирте.

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