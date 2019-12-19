США готовятся нанести новый удар России из-за Крыма

Автор инициативы предлагает законодательно закрепить обвинение России в нарушении религиозных свобод в Донбассе и Крыму.

Роджер Уикер считает, что российские власти притесняют крымских татар-мусульман, Православную церковь Украины и христиан-протестантов.

По мнению сенатора, эти обстоятельства должны сыграть важную роль при решении вопроса, является ли Россия страной, «вызывающей обеспокоенность» в сфере свободы вероисповедания. Подобный статус предусматривает введение ряда санкций, в их числе – запрет на кредиты и торговые отношения.

Как уточняет РИА Новости, законопроект пока находится на рассмотрении комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов. Если документ будет утвержден, то его направят на голосование в палату представителей, а затем – президенту Дональду Трампу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Senator Roger Wicker (@senatorwicker) 13 Дек 2019 в 12:14 PST

Ранее посол Америки в Греции Джеффри Пайетт сделал неоднозначное заявление. Дипломат утверждает, Россия использует религию для достижения политических целей. В Москве раскритиковали высказывание посла.

Напомним, в марте 2014 года был проведен референдум о статусе Крыма. По итогам голосования, полуостров вошел в состав России. За воссоединение проголосовали почти 100% жителей Крыма, передает РИА ФАН.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня с писаниной совсем не сложилось. Назначенный на 9 утра рейс сначала отложили до 11, а затем до 14, в результате чего пришлось пол дня куковать в Домодево. Причина — адский туман в Крыму и в районе симферопольского аэропорта. Садились действительно в какой то белесой каше, а пилот действовал ну очень осторожно, в результате чго […]