В школе в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны – ГСЧС

18 декабря в селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области спасатели обнаружили на территории школы 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает 19 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Спасатели нашли 271 артиллерийский снаряд калибра 45 мм, 21 ручную гранату, 54 взрывателя.
Взрывоопасные предметы обезврежены.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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