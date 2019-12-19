В школе в Одесской области нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой войны – ГСЧС

19.12.2019, 9:18, Новости дня

18 декабря в селе Великий Дальник Беляевского района Одесской области спасатели обнаружили на территории школы 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает 19 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели нашли 271 артиллерийский снаряд калибра 45 мм, 21 ручную гранату, 54 взрывателя.

Взрывоопасные предметы обезврежены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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