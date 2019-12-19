Владельцев автомобилей обяжут наносить полицейскую маркировку за свой счет

19.12.2019, 9:12, Новости дня

С 2020 года автовладельцы будут обязаны за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку, если идентификационные номера проржавели.

Соответствующие требования о «дополнительной маркировке транспортного средства и порядке ее нанесения» утверждены постановлением правительства от 12 декабря 2019 года. Документ подписан Дмитрием Медведевым, его подлинность подтвердили в аппарате правительства, в ближайшие дни он будет опубликован, пишет «Коммерсант».

Дополнительная (полицейская) маркировка – нововведение, заложенное в законе «О госрегистрации транспортных средств», вступающем в силу с 1 января 2020 года. Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД выяснится, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии, ремонта, подделки, ежегодно регистрируются 8-10 тыс. таких случаев), автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку.

МВД, ссылаясь на опыт Белоруссии и Нидерландов, предлагало ввести подобную процедуру еще в 2015 году ведомственным приказом, в итоге было решено закрепить ее федеральным законом.

Вопрос о стоимости услуги для граждан остается открытым. Эксперты оценили возможный разброс цен в 5-20 тыс. рублей. Не исключено, что правительство впоследствии установит предельный тариф. 



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