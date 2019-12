В Белом доме назвали голосование за импичмент Трампа «самым позорным политическим эпизодом в истории нации»

В Белом доме назвали голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса «самым позорным политическим эпизодом в истории нации». Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации президента, обнародованном 18 декабря.

«Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи импичмента президенту через Палату представителей. Демократы решили действовать на этой партизанской основе, несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Действительно, недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого», – говорится в документе.

В Белом доме отметили, что «на протяжении всего фиктивного импичмента демократам Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом».

Слушания в Палате представителей там назвали «неконституционной пародией».

«Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением», – считают в администрации Трампа.

Президент считает, что Сенат, большинство в котором состоит из республиканцев, не допустит отстранения его от власти.

«Он готов к следующим шагам и уверен, что его полностью реабилитируют. Президент Трамп будет и впредь неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность», – говорится в заявлении Белого дома.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес «беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства». Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

