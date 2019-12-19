Блогер Эрик Давидыч стал жертвой вымогателей

Видеоблогер Эрик Давидыч написал заявление в полицию. Мужчина сообщил, что на протяжении полугода группа людей вымогает у него 25 миллионов рублей. По его словам, жертвами злоумышленников стали несколько блогеров.

Последний громкий инцидент произошел 16 декабря. Эрик Давидыч снимал видео на Васильевском острове, когда к нему подошел мужчина, представившийся Шведом. Он разразился оскорблениями в адрес блогера и его коллег и плюнул в их машину. Эрик Давидыч решил не выяснять отношения с мужчиной, потому что понял, что это была провокация, передает телеканал «360».

«Это некая группировка, которая получает деньги с блогеров путем провокации и вымогательства. Многие отдают, я не собираюсь этого делать и не буду этого делать. Я считаю, что эти люди должны быть сидеть в тюрьме», – цитирует блогера РИА ФАН.

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