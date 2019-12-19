Виктория Боня едва не потеряла серёжку с бриллиантами на дне рождения Анны Седоковой

Отечественная теле- и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня на странице в Instagram пояснила о небольшом казусе, произошедшем на вечеринке в честь дня рождения Анны Седоковой. Модель едва не потеряла серёжку с бриллиантами и турмалином, но не поддалась панике и нашла выход из положения.

Виктория Боня рассказала, что самой весёлой частью вечеринки стали танцы в огромном количестве бумаги, которую выстреливала специальная пушка. Гости были почти по колено в разноцветном конфетти и именно в этот момент знаменитость заметила пропажу одной из дорогостоящих серёжек, надетых на мероприятие. Боня признаётся, что сразу растерялась и едва не поддалась панике, но затем придумала, как в «хаосе» можно найти пропажу, хотя это было практически нереально.



Виктории Боне пришлось снять туфли и босыми ногами на ощупь искать серьгу. Ведущая признаётся, что ей повезло, поскольку украшение довольно крупное и через время его всё же удалось отыскать. Знаменитость и ранее попадала в схожие ситуации. Так, однажды она забыла серёжку в ресторане, а позже её вернул кто-то из персонала заведения.

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