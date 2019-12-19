«Сильно не ***»: Басков жестко приструнил молодого музыканта

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Последнее: Пока португальский футболист отстаивает честь своего клуба на поле — вчера в Генуе прошел матч «Ювентуса» с «Сампдорией», — возлюбленная Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, отдыхает в горах вместе с их детьми. Они катаются на санках и собачьих упряжках, много фотографируются и резвятся в снегу. Разумеется, подробностями времяпрепровождения на каникулах Джорджина не забывает делиться и в […]
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