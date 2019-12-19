Израиль атаковал объект ХАМАС в ответ на обстрел

19.12.2019, 8:58, Новости дня

Армия Израиля в ответ на обстрел из сектора Газа нанесла удар по объекту движения ХАМАС на севере анклава, сообщила армейская пресс-служба.

В ночь на четверг в городе Сдерот сработали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Позже армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО «Железный купол», передает РИА «Новости».

«В ответ некоторое время назад истребители армии обороны Израиля атаковали объект ХАМАС по производству оружия на севере сектора Газа», – говорится в сообщении армии.

Кроме того, подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях, сообщило, что в ответ на обстрел было решено сократить до 10 морских миль границу рыболовной зоны сектора Газа.

В ночь на субботу из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева, расположенного на юге Израиля, также были выпущены две ракеты, которые перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Армия обороны Израиля в ответ нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий с сарказмом прокомментировал появившуюся на странице Олега Сенцова видеозапись, на которой он тщетно пытается сжечь миниатюрные флаги России. «Олег Сенцов превращается в политика. Уже почти превратился. Во всяком случае, судя по пузу, у него уже все намного лучше, можно так сказать», – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube. «Мощной политической […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика