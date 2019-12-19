Палата представителей объявила Трампу импичмент

19.12.2019, 8:57, Новости дня

Палата представителей проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости». Его признали виновным по обеим статьям обвинения — в злоупотреблении властью (230 голосов при необходимых 216) и в препятствовании работе конгресса (229 голосов).

В обоих случаях республиканцы в полном составе голосовали против.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Теперь для того, чтобы лишить Трампа должности, необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством. Он уверен, что будет полностью оправдан в сенате.



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