Мнение: США напуганы: самый опасный корабль ВМФ РФ выйдет на испытания

В следующем году тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который с конца 90-х находится на ремонте и модернизации, подготовят к началу заводских испытаний. Об этом сообщил первый заместитель главы «Севмаша» Сергей Воронько.

«Корабль выведут из бассейна, достроят у набережной и подготовят к началу испытаний. Это планы 2020 года», — заявил он.

На эту новость уже успели отреагировать американские СМИ, которые уверены, что по окончанию модернизации атомный крейсер станет самым опасным кораблем ВМФ РФ. В частности, такого мнения придерживаются в Military Watch Magazine. Эксперты издания внимательно проанализировали оснащение «Нахимова», отметив его вооружение. Так, например, вместо крылатых ракет «Гранит» и зенитных комплексов С-300Ф крейсер получит системы С-400, ЗРК «Редут» и еще набор легких крылатых ракет.

Главным же противокорабельным оружием крейсера «Адмирал Нахимов» станет гиперзвуковой «Циркон», который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км на скорости около 8 чисел Маха. Это позволит ему превзойти «Гарпун» — основную противокорабельную ракету ВМС США.

В придачу к этому корабль оснастят современными системами РЭБ.

Что же, весьма внушительный арсенал. Так что неудивительно, что модернизированный корабль «Адмирал Нахимов» так высоко оценивают в США. К слову, согласно планам, строй ВМФ РФ крейсер пополнит в 2022 году.

Источник: Конт

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