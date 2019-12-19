Мнение: Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Оба тогда переходили на работу в правительство, вспоминает бывший глава администрации президента Валентин Юмашев. События происходили в 1997 году
Валентин Юмашев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу «Дождь».
«Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин (занимал этот пост с августа 1996 по март 1997 года. — РБК)», — сказал Юмашев. Он уточнил, что это произошло в тот момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство, а сам он становился главой администрации.
Юмашев добавил, что спустя несколько месяцев ему стало понятно, что Путин является «очень сильной фигурной». По его словам, на совещаниях в администрации будущий президент России «абсолютно точно все формулировал». Кроме того, по словам Юмашева, у Путина «был прекрасный анализ и здравые идеи»
Он признался, что остановил свой выбор на Путине, поскольку «из всех кандидатов Путин показался ему «самой сильной фигурой». «И с этим предложением я пошел к Борису Николаевичу [Ельцину]», — сказал Юмашев.
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Источник: Конт
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