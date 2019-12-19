Мнение: Жириновский вновь поднял вопрос о «Русских» в России

Госдума закрыла осеннюю сессию на заключительном пленарном заседании, которое по традиции посетил Дмитрий Медведев. Премьер высоко оценил взаимодействие кабмина и парламента, а также указал, что за 2019 год депутаты приняли почти 450 правительственных законопроектов. Как пояснил Володин, Госдума выполнила послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 81%.

Однако, рассказать хотелось бы о теме «русских», которая нет-нет да и начинает муссироваться в нашем обществе, поднимая насущный вопрос- «что есть русские в государстве российском».

Не так давно я писал о том, как чеченский министр Умаров произнес внушительную речь по «русскому вопросу» на заседании президиума общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», которое было посвящено критике законопроекта о домашнем насилии, который продвигает про-соросовская группа Хьман Райт Вотч, которая в открытом письме спикеру СовФеда Валентине Матвиенко поблагодарила её за поддержку этого законопроекта.

«…. Будучи, мусульманами, чеченцами, кабардинцами, дагестанцами, якутами, калмыками [будем] говорить — Я Россиянин! Потому что каждый из нас за своими плечами, за своей спиной будет чувствовать братское родное дыхание нашего Дорогого Русского Брата. Потому что мы будем считать себя частью этой великой матрицы, этого великого духовного пространства!»

— говорил тогда министр, «Мы своим детям рассказываем о ваших Великих Старцах и Священниках!

Мы рассказываем им о ваших Великих Воинах!

Мы рассказываем своим детям о ваших великих поэтах, писателя, философах, которые все воспевали Россию, великую Русскую Женщину! Кустодиевскую женщину!

Вы создатели «Домостроя» рукой великого попа Сильвестра…»

/видео и расшифровка всей его речи, обращенной к «Русским Братьям, чье дыхание мы чувствуем за спиной» речи можно ознакомиться здесь/

Эту же темe после закрытия госдумой осенней сессии поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также вспомнил о «Русских».

«Сегодня подводим в Госдуме итоги года», — пишет Жириновский в телеграм, «Вот некоторые мои тезисы:

Я рад, что коммунисты в 2019 г., наконец, заговорили о русских во весь голос. Но хотелось бы это услышать пораньше. В 1991 г. на первых выборах президента России я шел под лозунгом «Я буду защищать русских!», и другой кандидат, бывший глава советского правительства Николай Рыжков, которого поддерживала компартия, говорит на это: «Какой еще русский народ? У нас советский народ». И через полгода незаконно спустили советский флаг, и кончился советский народ. Почему коммунисты так долго созревали? Потому что никто из московской партноменклатуры не жил в национальных республиках. Все плохое, что сегодня есть в бывших советских республиках, было еще в СССР. Ведь рухнули не чьи-то, а сталинские границы СССР. Хотя он в свое время был против создания СССР, предлагал всем вступать в РСФСР, но Ленин хотел всемирную коммунистическую республику.

Осталось, чтобы еще 2 партии в Госдуме правильно поставили русский вопрос. Тем более, его легко решить. Нужно помнить не только о 120 млн русских России, но и 155 млн русских всего СССР. 35 миллионов из них не виноваты, что 1 января 1992 г. проснулись в чужих государствах, в статусе иностранцев второго сорта и им пинком под зад дали под крики «оккупанты». И никто за это не наказан, хотя за наш счет там понастроили дворцы, и орденов на грудь понавешали.

Не должно быть никаких национально-государственных образований внутри России. Давайте укрупним территории: будет не 85 субъектов, а 40 губерний, и никаких республик, только регионы. Давайте уберем из Конституции приоритет международного права, напишем в преамбуле «Мы русские и другие народы России…». Это же абсурд, что единственный народ, не указанный в Конституции – это самый большой народ страны – русский. Нам уже даже с Северного Кавказа подсказывают: укажите в Конституции русский народ. А мы сами, русские, это тормозим. Поэтому русских и убивают на Украине.»

источник

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий с сарказмом прокомментировал появившуюся на странице Олега Сенцова видеозапись, на которой он тщетно пытается сжечь миниатюрные флаги России. «Олег Сенцов превращается в политика. Уже почти превратился. Во всяком случае, судя по пузу, у него уже все намного лучше, можно так сказать», – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube. «Мощной политической […]