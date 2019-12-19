Мнение: Это не расизм, но самозащита: уроки Италии. Эдуард Лимонов

В Милане, встречаясь с читателями, я был удивлён количеством вопросов о Китае. Вначале отнёс их к «ревности» итальянцев, к их реакции на то, что Россия сблизилась с Поднебесной.

Однако к концу литературного турне обнаружил, что дело глубже, куда глубже.

Мне рассказали, например, вот какую историю.

Италия ведь вышла из послевоенного экономического кризиса во многом благодаря развитию своей, что называется, лёгкой промышленности (если следовать советской ещё терминологии) – развив у себя пошив красивой и удобной одежды и обуви и экспортируя эти товары в северные страны Европы, в Германию, в частности. Ну и в США. И продавая на своих собственных рынках. Вся эта лёгкая промышленность разместилась в городках-спутниках в районе Милана, но и не только.

Предприятия, как правило, были семейные, не огромные, природное чувство вкуса позволило итальянцам производить и без проблем реализовывать свою красивую продукцию. Большие модные дома производили винтажную одежду для богатых, менее модные гнали многочисленный изящный итальянский (опять же, если следовать советской терминологии) ширпотреб. Так себе и жили не тужили лет сорок. Теперь говорят, что хорошо жили. Стенают по поводу того, что та жизнь позади.

Потом стали появляться китайцы с фотоаппаратами. Ну когда, когда? Когда Китай стал подыматься с Дэн Сяо Пином и после Дэна.

Китай вначале воровал модели итальянского фэшн-бизнеса и, массово производя их, продавал их в Германию и США вдвое дешевле, а в последнее время нагрянул в Италию сам.

Взяв в аренду или скупив оборудование для пошива одежды и обуви разорившихся из-за китайской же конкуренции итальянских производителей, китайцы, обосновавшись на итальянской земле, получили право ставить на свою продукцию заветные клейма «сделано в Италии».

Потом китайцы стали привозить на итальянскую землю своих соотечественников. Теперь в городках в районе Милана китайцы составляют до 20 % населения. Китайцев видно невооружённым глазом и в Риме.

В 2001 году Китай приняли в Международную торговую организацию, ну и с тех пор у них есть абсолютно легальный выход на мировой рынок.

Такая вот грустная история. Итальянские предприятия лёгкой промышленности продолжают разоряться. По той простой причине, что каждая нация имеет свои рабочие традиции. Китайцы трудятся и ночами. Несгибаемо шьют.

Ну, конечно, не только китайцы.

Не хотят итальянцы и африканцев, но по другим причинам – от тех множество насилия: например, нигерийцев – по мнению итальянцев, те совсем дикие, совсем дикари. Потому Маттео Сальвини, закрывший вход судам из Северной Африки в итальянские порты, популярен. Он предлагает закрыть ворота в Италию. Большинство из них не бегут от войны и бедности, считают итальянцы. Сейчас безработные – больше 10 % итальянцев. Мы не можем помогать африканцам, когда мы не помогаем нашим соседям, – такие настроения.

Но это ещё не всё. Конечно же, экономика тесно связана и с политикой. Традиционно рабочие швейной индустрии голосовали всегда за коммунистов. Компартия Италии входила в число уважаемых респектабельных партий Италии, и за коммунистов голосовали семьями и поколениями.

Однако коммунисты всё продолжают петь лишившимся работы разорившимся работягам те же песни толерантности и сочувствия к мигрантам.

Посему работяги отворачиваются от коммунистов.

В городках вокруг Милана, вокруг Флоренции в провинции Тоскана теперь голосуют за Сальвини, за партию Lega Nord («Лига Севера»), поскольку эта партия указует перстом на мигрантов и говорит итальянцам: это они украли вашу работу! А правительство и традиционные политические партии ничего не сделали, чтобы защитить вас!

Если пять лет назад «Лига» на выборах в Европарламент получила только 3 процента голосов, то в этом году уже 38 %.

Так что…

Так что за простым, казалось бы, интересом к отношениям Китая и России на моих встречах с читателями итальянцы скрывают и тяжёлую обиду к своему правительству, не защитившему их, и энтузиазм по поводу синьора Маттео Сальвини, который во время своего недолгого пребывания на посту министра иностранных дел Италии принял ряд мер по недопущению мигрантов на итальянскую землю.

Это не расизм, а самозащита. Это не нетолерантность, но «Италия вначале!».

Я – так уверен, что партия Сальвини победит на любых следующих выборах. Молодёжь, ещё вчера боготворившая Че Гевару и Фиделя Кастро, не только голосует за крайне правую партию Сальвини, но и записывается в эту партию. «Италия для итальянцев!» А что же, собственно говоря, тут неестественного? Новые условия существования переместили акценты политических пристрастий.

Эдуард Лимонов

Источник: Конт

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