«Измена! Караул!»: Валерия закричала от увиденного

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Последнее: Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий с сарказмом прокомментировал появившуюся на странице Олега Сенцова видеозапись, на которой он тщетно пытается сжечь миниатюрные флаги России. «Олег Сенцов превращается в политика. Уже почти превратился. Во всяком случае, судя по пузу, у него уже все намного лучше, можно так сказать», – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube. «Мощной политической […]
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