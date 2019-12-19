В Татарстане 31 декабря сделали выходным

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

Ранее глава республики в Instagram предложил жителям региона проголосовать по данному вопросу в соцсетях. В итоге 89% жителей высказались за выходной 31 декабря.

«Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым: сегодня подписал распоряжение – 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим!» – написал Минниханов.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 18 Дек 2019 в 9:01 PST

Напомним, ранее в четверг губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.

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