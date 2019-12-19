Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Петропавловск-Камчатский городской суд отправил под домашний арест экс-мэра города Виталия Иваненко, подозреваемого в получении взятки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Представитель ведомства сообщил, что «суд принял решение назначить Иваненко меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц – до 19 января», передает ТАСС.

Против Иваненко возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, экс-мэр получил частями от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Другую взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя.

Отмечается, что Иваненко дал признательные показания.

19 ноября он подал в отставку по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами. Это произошло сразу после возбуждения уголовного дела в отношении его брата.

О задержании Иваненко по подозрению в коррупции стало известно во вторник, 17 декабря.





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