Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

В результате пожара два человека погибли, еще 14 пострадали.

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в штабе Северного флота.

По словам собеседника издания, стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше. Однако, пишет газета, последствия аварии «вряд ли станут катастрофическими».

Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие

Ущерб включает в себя повреждение конструкций авианосца, сгоревшее ремонтное оборудование, а также травмы, полученные военными и гражданскими специалистами.

Ранее источники агентства ТАСС утверждали, что пожар, предварительно, нанес авианосцу незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения. Инцидент никак не повлияет на сроки ремонта корабля, рассказали они.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря, его потушили спустя сутки. По данным издания «Коммерсантъ», возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.

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