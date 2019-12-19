Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

В результате пожара два человека погибли, еще 14 пострадали.
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в штабе Северного флота.
По словам собеседника издания, стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше. Однако, пишет газета, последствия аварии «вряд ли станут катастрофическими».
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
Ущерб включает в себя повреждение конструкций авианосца, сгоревшее ремонтное оборудование, а также травмы, полученные военными и гражданскими специалистами.
Ранее источники агентства ТАСС утверждали, что пожар, предварительно, нанес авианосцу незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения. Инцидент никак не повлияет на сроки ремонта корабля, рассказали они.
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря, его потушили спустя сутки. По данным издания «Коммерсантъ», возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве 19 декабря, вероятно, могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ФСБ. Издание «Ведомости» в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Приморье начался выпуск последней партии белух из бухты Средней / 10 ноября
- В Северной Ирландии узаконили аборты и однополые браки / 22 октября
- По делу об угрозах судье Криворучко задержан четвертый подозреваемый / 10 декабря
- Китай готовит конкурента ракеты Falcon 9 компании SpaceX / 22 октября
- Washington Post — отношение Трампа к Украине ухудшилось из-за Путина и Орбана / 23 октября
- Студент-иностранец напал на заксобрание Челябинской области / 29 ноября
- Forbes — конец Договора по открытому небу навредит не только США, но и соседям Путина / 22 октября
- Медведев против введения жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовой кодекс / 22 ноября