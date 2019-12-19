У чиновников в России будут отнимать машины и квартиры

Незаконно заработанные активы госслужащих заберет государство

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Отметим, что выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта текущего года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. Позднее стали известны первые результаты, теперь FATF опубликовала расширенный доклад.

Как стало известно, РФ не является крупным центром отмывания, а преимущественно выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, считают эксперты FATF. Так, больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.

Незаконно нажитые активы чиновников будут конфисковывать

Установлено, что причиненный ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов. При этом 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.

30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.

В общей сложности у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.

Напомним, в декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Он предусматривает механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы. Согласно закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего в том случае, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. При этом Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

Сейчас FATF рекомендовала российской стороне законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих. В частности, такое поручение было дано правительству.

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