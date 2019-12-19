Над челябинским метеоритом самопроизволно раскрылся купол

Никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся.

Смотрители Государственного исторического музея Челябинской области говорят о «самопроизвольно» поднявшемся куполе над фрагментом метеорита, падение которого напугало южноуральцев в 2013 году. По факту ЧП в зале «Природы и древней истории» даже был составлен официальный акт, фото которого на своей странице в соцсети разметил один из сотрудников учреждения.

Из документа за подписью четырех человек, засвидетельствовавших странное поведение тяжелого купола, следует, что инцидент произошел в 15 часов 30 минут минувшей субботы. «В присутствии смотрителя самопроизвольно поднялся купол над метеоритом. По этой причине сработала сигнализация на посту охраны №1», — отмечается в документе. В этой связи пришлось вызвать электрика, закрывшего купол с помощью пульта управления. И пока он не закрылся, у экспоната неотлучно дежурили охранник, смотритель и дежурный, прибывшие в зал по тревоге. К счастью, все экспонаты остались на месте, и никаких повреждений на метеорите сотрудники не обнаружили.

— Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея, — пояснил сотрудник пресс-службы музея Айвар Валеев. — Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, плюс сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся.

По словам Валеева смотрительницы до сих пор пребывают в легком шоке.

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