Календарь: 19 декабря — День дорогого Леонида Ильича

В этот день 113 лет назад родился руководитель СССР с октября 1964 года до своей смерти (1982г) Леонид Брежнев.

СССР 60-70х, так называемую, эпоху Брежневского застоя, многие люди старшего поколения вспоминают с ностальгией. Материальное благополучие советских граждан существенно выросло — холодильники полные, путевки бесплатные. Простые труженики могли объездить весь Союз, а ударники производства получали путевки за границу. Расцвет «развитого социализма» характеризовался стабильностью экономики: строились новые города, страна добилась успехов в деле покорения космоса, в спорте, культурной жизни и других сферах.

Правителем золотого века СССР был дорогой Леонид Ильич Брежнев. Личное обаяние Брежнева отметил даже Сталин: «Какой красивый молдаванин!» — бросил вождь, глядя на главу ЦК Компартии Молдавии Леонида Брежнева. Сталин ошибся только в одном: будущий генсек был родом с Украины. А вот красоту молодого Брежнева оценил не только Иосиф Виссарионович, но и женщины, вниманием которых Леонид Ильич не был обделён до самых последних дней.

Он запомнился своей особой харизмой, густыми бровями, эксклюзивным прононсом — следствием клинической смерти, а также привычкой целовать соратников и коллег, иногда, с применением силы. Два раза в щеки и контрольный поцелуй в губы называли «тройной Брежнев». Увернуться от лобзаний Брежнева удалось лишь румынскому лидеру Николае Чаушеску и Маргарет Тэтчер. Даже Джимми Картер, 39-й президент Соединенных Штатов, удостоился поцелуя генсека. Но, особенно Леонид Ильич любил целоваться с руководителем ГДР Эриком Хонеккером. Граффити с их поцелуем авторства художника Дмитрия Врубеля на Берлинской стене стало самым известным в мире.

За 18 лет правления Брежнева экономика СССР выросла в два с половиной раза, траты государства на социальные расходы были увеличены в три раза, рост реального потребления населения увеличился в два с половиной раза. Именно при Леониде Брежневе темпы строительства жилья в СССР достигли 60 миллионов квадратных метров в год. Не надо забывать и тот факт, что речь идёт о бесплатном жилье, которое государство предоставляло очередникам, а не продавало по недоступным большинству ценам. Перечисление результатов бурного развития СССР под руководством Леонида Брежнева можно продолжать до бесконечности.

Не стоит забывать, что именно в этот период Советский Союз достиг вершины своего могущества на международной арене, перейдя от противостояния к мирному сосуществованию и сотрудничеству с Западом. Сколь дорого стоит тот покой, который давала людям эпоха Брежнева, станет понятно только после великих потрясений перестройки, распада СССР и «лихих 90-х». Спустя три десятилетия россияне, почувствовавшие разницу, в различных соцопросах признают Леонида Брежнева одним из лучших руководителей в истории страны. Кстати, именно Брежнев положил начало традиции поздравлять народ с Новым годом.

Праздники 19 декабря:

День святителя Николая Чудотворца.

День снабженца в России.

День риелтора в России.

День военной контрразведки в России.

Международный день помощи бедным.

События дня:

1863 г. — англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1917 г. — в Монреале стартовал первый регулярный чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги.

1965 г. — Шарль де Голль избран президентом Франции.

Именинники:

Максим, Николай.

Родились:

Эдит Пиаф (1915 — 1963 гг.) — всемирно известная французская певица актриса.

Галина Волчек (1933 г.) — советская и российская актриса и режиссер.

Владимир Кристовский (1975 г.) — российский музыкант, лидер группы Uma2rmaH.

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