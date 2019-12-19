Лукашенко подтвердил участие в неформальном саммите СНГ 20 декабря

19.12.2019, 8:44, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что 20 декабря посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ.

«В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В рамках саммита запланированы встречи Лукашенко с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. В частности, планируется продолжить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере отношений Москвы и Минска.

Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, во время которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности содружества.

7 декабря в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Российский лидер отметил значимость встречи в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, а Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией. 



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