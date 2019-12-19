США собрались поставить вертолеты Apache Британии, Нидерландам и ОАЭ

США поставят Великобритании, Нидерландам и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) новейшую версию вертолета Apache, AH-64E Apache Guardian, сообщили в Пентагоне.

«Компании Boeing («Боинг») выдан контракт стоимостью 564,5 млн долларов на производство боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian в интересах Великобритании, Нидерландов и ОАЭ. Ожидается, что работы будут выполнены к 1 марта 2025 года», – передает ТАСС сообщение Пентагона, где не уточнили количество вертолетов, которое предполагается поставить каждой из стран.

В пресс-службе минобороны США пояснили, что в ходе выполнения контракта ранее разработанные модификации боевого AH-64 Apache будут модернизироваться до уровня AH-64E.

Там добавили также, что вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV.

«В интересах американских Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил подписан контракт на производство 2721 бронемашины JLTV и 16714 комплектов технического обслуживания общей стоимостью 803,9 млн долларов. Главный подрядчик, компания Oshkosh Defense, выполнит контракт до 31 января 2022 года», – отметили в Пентагоне.

Как добавили в ведомстве, в это число также входит партия бронеавтомобилей JLTV для Черногории, которые станут первыми новыми образцами американской техники, поставленными этой балканской стране.

Напомним, еще в 2013 году Республика Корея выбрала для замены своих устаревших вертолетов огневой поддержки модель AH-64E Apache Guardian, выпускаемый корпорацией Boeing.

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