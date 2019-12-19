Стало известно о росте пенсий

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в следующем году ожидается рост пенсий. По словам руководителя организации, ежемесячные выплаты увеличатся на 3%.

«Если брать текущий год, у нас прогноз 3,8%, но уже сейчас понятно, что будет меньше, а индексация будет 6,6%. То есть реально я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», – рассказал Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Пенсионного фонда также напомнил, в 2019 году ежемесячные выплаты пенсионерам выросли в среднем на 2,5%. Индексация составила 7,05% при уровне инфляции в 4,3%, передает ТАСС.

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