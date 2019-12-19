Стало известно о росте пенсий

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в следующем году ожидается рост пенсий. По словам руководителя организации, ежемесячные выплаты увеличатся на 3%.
«Если брать текущий год, у нас прогноз 3,8%, но уже сейчас понятно, что будет меньше, а индексация будет 6,6%. То есть реально я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», – рассказал Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
Глава Пенсионного фонда также напомнил, в 2019 году ежемесячные выплаты пенсионерам выросли в среднем на 2,5%. Индексация составила 7,05% при уровне инфляции в 4,3%, передает ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве 19 декабря, вероятно, могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ФСБ. Издание «Ведомости» в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин назвал оправданными приговоры фигурантам «московского дела» / 10 декабря
- Главный редактор «Дождя» покинет свою должность в конце декабря / 6 ноября
- Шойгу анонсировал учение «Кавказ-2020» / 9 декабря
- Медики повезли женщину с инсультом в больницу на полу электрички / 16 декабря
- Российский боец UFC объяснил причину популярности Хабиба Нурмагомедова / 22 октября
- Василий Хмельницкий откроет UNIT.City Kharkiv в марте 2020 года / 16 декабря
- Германия признала, что Европа нуждается в России / 28 ноября
- Московская полиция начала проверку по угрозам сыну бывшей жены короля Малайзии / 4 декабря