Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром слабо изменяются, сохраняясь в районе максимальных отметок с сентября, на статистике минэнерго США по запасам сырья в стране.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 66,14 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,08% – до 60,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Поддержку ценам оказывают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей, при этом аналитики ожидали немного большего снижения показателя – на 1,3 млн баррелей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве 19 декабря, вероятно, могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ФСБ. Издание «Ведомости» в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Найден способ расшифровать тексты сочинений греческого философа / 12 ноября
- Известно, как могут отразиться на кишечнике сладкие продукты / 28 ноября
- Во Вьетнаме арестовали еще 8 подозреваемых по делу о гибели 39 людей в фургоне в Англии / 4 ноября
- Российские силовики помогли США вычислить главу хакерской группировки по e-mail / 6 декабря
- Hill — Грэм «на 1000 процентов уверен» в том, что нацкомитет Демократической партии взломала Россия, а не Украина / 4 декабря
- Рябошапка заявил, что ГПУ может привлечь к ответственности приближенных к «Слуге народа» политиков / 22 октября
- В США выступили против участия РФ в заседаниях G8 / 26 октября
- Американский киберспортсмен пропустил начало турнира в Москве из-за проблем с визой / 19 декабря