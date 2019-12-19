Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

19.12.2019, 8:37, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром слабо изменяются, сохраняясь в районе максимальных отметок с сентября, на статистике минэнерго США по запасам сырья в стране.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 66,14 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,08% – до 60,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам оказывают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей, при этом аналитики ожидали немного большего снижения показателя – на 1,3 млн баррелей.



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