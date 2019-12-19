Несмотря на распатроненное мнение о вреде пикантных блюд для здоровья, исследования все чаще говорят об обратном. Эксперты назвали причины чаще употреблять острую пищу.

Наверное, каждый знает об эффективности перца при борьбе с простудой. Однако на этом полезные качества острых блюд не заканчиваются. Стручковый перец является хорошей профилактикой язвы. В нем содержится капсаицин, который устраняет спиралевидные бактерии. Именно они провоцируют данное заболевание.

Острая пища оказывает благоприятное влияние на сердце. Перец значительно уменьшает шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, регулируя уровень холестерина в крови. Более того, капсаицин обладает свойствами, которые способствуют укреплению стенок сосудов и стабилизации сердечного ритма. Кроме этого вещества, в перце есть большое количество антиоксидантов, среди которых и те, что тормозят процессы старения. Острые блюда создают чувство тепла, а расширение сосудов вместе с выработкой адреналина понижает давление крови.

Перец также способствует устранению спазма слизистой носа и её укреплению, снимает заложенность и снижает количество выделений. Помимо этого, острая пища помогает сбросить лишние килограммы. Она улучшает обмен веществ, уменьшает чувство голода и помогает сжечь калории. Употребление куркумы, в свою очередь, может снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний, за счёт высокого содержания в ней куркумина.

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