Сутки на Донбассе. Погиб мирный житель, ранен украинский военный

В прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, в Марьинке Донецкой области в результате обстрела погиб мирный житель, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики открывали огонь вблизи Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» – в районе Березового, Водяного и Марьинки.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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