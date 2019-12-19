Составлен ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Рынок смартфонов пополняется интересными новинками постоянно. Все самые актуальные технологии, как правило, применяются во флагманах, но современные производители не обходят стороной и бюджетный сегмент. Сейчас прибор за 15 тысяч рублей может с легкостью потягаться в производительности с топовыми девайсами. Журналисты издания OANews составили рейтинг лучших бюджетных смартфонов на 2019 год.

Xiaomi Redmi Note 7: Соотношение цены и качества

Данное устройство было представлено в начале текущего года и сразу же получило популярность у пользователей. Стоимость смартфона составляет всего 14 тысяч рублей, но он располагает современной камерой с двумя объективами и оптической стабилизацией, мощным процессором и оперативной памятью на 4 гигабайта. 6,3-дюймовый IPS-экран отлично подходит для игр и просмотра роликов. За автономность прибора отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов, поддерживающий Qualcomm Quick Charge 4. Разработчики решили отказаться от стандартного разъема в пользу USB Type-C, через который во флагманских моделях подключаются наушники. В качестве процессора для смартфона был выбран Qualcomm Snapdragon 660, ранее применявшийся исключительно в представителях дорогого сегмента от китайского производителя.

Samsung Galaxy A30: Лучший дисплей



Смартфон Samsung Galaxy A30 занял второе место рейтинга благодаря самому качественному дисплею среди всех представителей бюджетного сегмента устройств. Матрица Super AMOLED делает изображение максимально качественным, а интегрированное фирменное программное обеспечение позволяет улучшить картинку даже при низком разрешении. Сам дисплей имеет диагональ в 6,4 дюйма, ввиду чего на нем очень удобно смотреть ролики. Устройство работает на основе процессора Exynos 7904, дополненного 3 и 4 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от вариации. Основная камера смартфона получила сразу два объектива на 16 и 5 мегапикселей соответственно. За автономность гаджета отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов, способный восстановить запасы энергии на 50 процентов всего за 30 минут. Стоит выделить и дизайн модели, который сложно отличить от флагмана. Стоимость устройства на российском рынке составляет порядка 15 тысяч рублей в базовой версии.

Tecno Spark 4: Лидер по надежности



Компания Tecno Mobile изначально была ориентирована только на внутренний рынок Китая, но благодаря качеству устройств их начали поставлять и в Европу. В РФ смартфоны данного производителя появились относительно недавно, быстро получив популярность. Купить такой девайс можно всего за 9 тысяч рублей. Tecno Spark 4 отличается от аналогов уникальным корпусом с градиентным покрытием. 6,54-дюймовый IPS экран с минимальными рамками позволяет с комфортом смотреть видео в высоком разрешении или пользоваться необходимыми приложениями. В качестве процессора для смартфона был выбран MediaTek Helio P22, что является одной из самых слабых его сторон. Вместе с ним устанавливают 3 гигабайта оперативной памяти и постоянный накопитель на 32 гигабайта. Смартфон работает на основе операционной системы Android 9.0 с гибкой оболочкой HiOS. За его автономность отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. На задней панели устройства разместился модуль камеры с двумя объективами на 12 и 2 мегапикселя соответственно. Отличительной чертой новинки является его высокая надежность. Также компания смогла минимизировать брак в поставках, который не превышает 1,12 процента от всей партии.

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Данный смартфон был презентован во второй половине текущего года, но быстро получил популярность у пользователей. Его особенностью также является уникальный современный дизайн с закругленными гранями и глянцевым покрытием. В качестве процессора для него был выбран Kirin 710, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. На задней панели смартфона разместился модуль камеры с двумя объективами на 13 и 2 мегапикселя. В оболочке операционной системы устройства имеется специальная утилита для съемки при минимальном освещении.

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Стоимость данного устройства составляет примерно 7 тысяч рублей. Основой устройства стал процессор Snapdragon 439, устанаваливаемый вместе с 2 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон имеет небольшой дисплей на 5,45 дюйма с качественной цветопередачей. За его автономность отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Устройство отлично подойдет для серфинга интернета или для выполнения других базовых операций.

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