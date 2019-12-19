Готовившая по рецепту из Сети пенсионерка устроила взрыв в Москве

В Москве пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из Сети, получив ожоги трети поверхности тела, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что взрыв произошел, когда женщина вливала спирт в кипящий раствор. Из-за мгновенного испарения он превратился в спиртовое облако, которое, достигнув газовой горелки, вызвало воспламенение.
Пострадавшую доставили в ожоговый центр городской клинической больницы имени Иноземцева, ей оказали необходимую помощь.
Отмечается, что подобные случаи не единичны: «Незадолго до поступления пациентки из ожогового центра был выписан еще один пациент, получивший тяжелый ожог при точно таких же обстоятельствах. И снова – рецепт из интернета».
Ранее в Новокузнецке пенсионеры устроили взрыв попыткой вскрыть сейф.
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