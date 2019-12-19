Наталья Фриске представила свою новую песню

Сестра Жанны Фриске Наталья записала новую композицию вместе с экс-участником «Турбомода» Александром Поповым. Исполнительница решилась на кардинальную смену стиля ради выхода данной песни – она накрутила модные афрокудри.

Поклонники отмечают, что в последние годы Наталья Фриске все больше напоминает им знаменитую сестру. Сценический макияж и её красивый наряд лишь усиливают данный эффект. Примечательно, что во время выступления певица все же исполнила одну из композиций из репертуара Жанны Фриске, что очень обрадовало посетителей караоке.

Стоит напомнить, что младшая из сестер Фриске также заканчивала музыкальную школу, и даже выступала в группе «Блестящие», но лишь 3 месяца. Ей пришлось покинуть шоу-бизнес из-за проблем со здоровьем.

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