Дом Королевой атаковали мерзкие твари

19.12.2019, 8:19, Разное

Такого нашествия давно не видели даже сотрудники
санэпидемстанции. Причиной страшной атаки грызунов невольно стала соседка семьи
звезды в Крекшино.

Наташа
Королева рассказала, что по трагическому стечению обстоятельств в одночасье
умерли все члены соседской семьи, кроме хозяйки. Женщина не смогла справиться с
ударом судьбы и пристрастилась к алкоголю. «До такой степени, что перестала
выбрасывать мусор из дома», – цитирует артистку «Собеседник». 

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