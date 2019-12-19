Дом Королевой атаковали мерзкие твари

Такого нашествия давно не видели даже сотрудники
санэпидемстанции. Причиной страшной атаки грызунов невольно стала соседка семьи
звезды в Крекшино.
Наташа
Королева рассказала, что по трагическому стечению обстоятельств в одночасье
умерли все члены соседской семьи, кроме хозяйки. Женщина не смогла справиться с
ударом судьбы и пристрастилась к алкоголю. «До такой степени, что перестала
выбрасывать мусор из дома», – цитирует артистку «Собеседник».
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