Дональд Трамп; Импичмент объявлен, но…

Все, что нужно знать рано утром 19 декабря

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Последнее: Требования, которые мы предъявляем к врачам, и ожидания от них всегда высоки, ведь мы доверяем им главное — наше здоровье. А как можно понять, что вашему лечащему врачу доверять не стоит? Что выдает некомпетентного врача? Он сразу дает понять, что необходимо заплатить определенную сумму. Его аргумент — ничего хорошего бесплатно не бывает. Не стоит «вестись» […]