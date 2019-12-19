Дональд Трамп; Импичмент объявлен, но…

Все, что нужно знать рано утром 19 декабря
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Последнее: Требования, которые мы предъявляем к врачам, и ожидания от них всегда высоки, ведь мы доверяем им главное — наше здоровье. А как можно понять, что вашему лечащему врачу доверять не стоит? Что выдает некомпетентного врача? Он сразу дает понять, что необходимо заплатить определенную сумму. Его аргумент — ничего хорошего бесплатно не бывает. Не стоит «вестись» […]
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