Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля

19.12.2019, 8:18, Разное

Российский Центробанк обнародовал последние данные о торгах на Московской бирже. В четверг наблюдается рост зарубежных валют. Официальный курс рубля 19 декабря составляет 62,58 за доллар и 69,69 за евро.

Аналитик Михаил Поддубский утверждает, что после празднования католического Рождества наступит снижение торговой активности. По прогнозам, к концу месяца доллар будет стоить 62,30-63 рубля, передает «Коммерсантъ».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота. Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика