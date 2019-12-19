Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля

Российский Центробанк обнародовал последние данные о торгах на Московской бирже. В четверг наблюдается рост зарубежных валют. Официальный курс рубля 19 декабря составляет 62,58 за доллар и 69,69 за евро.

Аналитик Михаил Поддубский утверждает, что после празднования католического Рождества наступит снижение торговой активности. По прогнозам, к концу месяца доллар будет стоить 62,30-63 рубля, передает «Коммерсантъ».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота. Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к […]