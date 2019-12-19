В аэропортах Москвы задержали полсотни граждан Израиля

СМИ назвали это ответной мерой на недопуск российских туристов.
Пограничники задержали в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево около 50 жителей Израиля, сообщили Интерфаксу в посольстве страны в Москве. У них, по данным «Коммерсанта», требовали въездные визы, хотя с 2008 года между странами действует безвизовый режим.
Первые задержания из-за этого начались в Шереметьеве накануне, большая часть, порядка 40, пришлась сегодня на Домодедово, где пассажиры провели на пограничном контроле около шести часов. К настоящему моменту, как отмечает газета Haaretz, половину из них уже отпустили.
Издание называет это знаком российской стороны перед прибытием в Москву 19 декабря израильской делегации для обсуждения вопросов, связанных с «консульскими процедурами». В российском посольстве в Израиле, комментируя задержания в аэропортах, в свою очередь пожаловались на большое число отказов россиянам: за первые 11 месяцев года въехать не дали более 5700 россиянам — у многих из них уже были оплачены отели. Являются ли действия российских пограничников ответной мерой, там отвечать не стали.
Источник: Новая газета
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