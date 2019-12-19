В мире: Трамп пережил свой Сталинград

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок.

Дональд Трамп объявил «политическим самоубийством» Демократической партии США голосование в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента. «Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», – приводит его слова ТАСС. В Белом доме решение демократов назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что «бездельники-демократы» добиваются импичмента Трампа, поскольку понимают, что его невозможно будет победить на выборах.

Исход голосования за импичмент в нижней палате Конгресса был предсказуемым – демократы занимают большинство мест в Палате представителей, и вопрос об отрешении президента-республиканца стал для них вопросом партийной дисциплины. Еще накануне Трамп опубликовал открытое письмо к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором назвал все действия демократов против него «незаконной попыткой государственного переворота»:

«Я пишу, чтобы очень твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента, который начали демократы в Палате представителей. Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов.

Настало время для вас и крайне пристрастных демократов в Конгрессе немедленно прекратить эту фантазию об импичменте и вернуться к работе на американский народ. Хотя я не ожидаю, что вы это сделаете, я пишу вам это письмо для истории и для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли».

Среди прочего Трамп напомнил, что демократы пытались найти повод для его отстранения с самого момента его избрания. И до нынешней истории с телефонным разговором с Зеленским (которая теперь и вменяется в вину Трампу) долгое время пытались обвинять его в «русских связях»:

«Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной «российской» фальшивкой, заявив дважды, что «все дороги ведут к Путину», хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить».

Отметая обвинения в шантаже Зеленского, Трамп пишет о том, что это как раз бывший вице-президент Байден шантажировал Украину с помощью американской помощи:

«Вы прекрасно знаете, что вице-президент Байден использовал свою должность и 1 миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал компанию, платившую его сыну миллионы долларов».

Трамп требует, чтобы Конгресс сосредоточился не на импичменте, а на «беспрецедентном превышении полномочий ФБР» во время предвыборной кампании 2016 года, когда спецслужбы следили за сотрудниками его штаба. Продолжая свой недействительный импичмент, вы нарушаете данные вами клятвы при вступлении в должность, пишет Трамп – «вы нарушаете свою верность Конституции и объявляете открытую войну американской демократии».

И предрекает им поражение: «Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий».

Действительно, опросы общественного мнения подтверждают прогноз Трампа. Даже за те несколько недель, что в Палате представителей рассматривался вопрос импичмента, рейтинг Трампа ощутимо вырос. То, что за импичмент по-прежнему высказывается большинство населения, не должно сбивать с толку. Исход выборов в США решается в нескольких «колеблющихся» штатах, и там позиции Трампа в основном укрепляются. А ведь еще не началось самое интересное, то есть вторая часть рассмотрения процедуры импичмента, теперь уже в Сенате.

Верхнюю палату контролируют республиканцы. И они настроены отыграться на демократах. Вместо того, чтобы быстро похоронить импичмент, а у него нет ни одного шанса набрать необходимые две трети голосов, они устроят разбор грязного белья демократической партии. Потребуют явки «информатора», после сообщения которого начался скандал на тему разговора Трампа и Зеленского. И, самое главное, вытрясут максимум возможного из украинских похождений Джо Байдена. Все очень просто.

Трампа пытаются уволить за то, что он якобы давил на Киев, требуя помочь в поиске компрометирующих семью Байденов материалов. А Трамп теперь в сенате переведет внимание на тему коррумпированности Байдена. И тем самым окончательно похоронит амбиции Байдена вернутся в Белый дом, уже не вице, а полноценным президентом. Сама идея с выдвижением Байдена на выборы 2020 года была ужасной: бывший вице-президент в принципе не избираем не только американцами как таковыми, но и родной демократической партией, требующей куда более левого кандидата, к тому же не являющегося олицетворением истеблишмента и «вашингтонского болота».

Но если до начала процедуры импичмента смерть Байдена как кандидата в президенты произошла бы естественным путем на праймериз в демократической партии в конце зимы-начале весны следующего года, то теперь старику устроят публичную порку в ходе обсуждения импичмента Трампу в сенате. Суд над Трампом превратится в суд над Байденом и над всей демократической партией.

Сначала за Украину, а потом, уже после отклонения импичмента, он продолжится рассмотрением дела о слежке за штабом Трампа в ходе кампании 2016 года. В которой будут обвинять все тогдашнее руководство, и в первую очередь Обаму и Байдена. В итоге к началу лета демократы останутся не только без Байдена как кандидата в президенты, но и с необходимостью выдвигать или достаточно левого по взглядам (сенаторов Уоррен или Сандерса) или еще недавно малоизвестного в национальном масштабе человека.

Что будет равнозначно досрочной капитуляции: Трамп и так бы победил в ноябре 2020-го, но при подобном демократическом кандидате он перетянет на свою сторону внушительную часть колеблющихся избирателей.

Так зачем же демократы вообще устроили этот спектакль с импичментом? На это нет рационального ответа. По сути они лишь подыграли Трампу, помогли ему укрепить репутацию кандидата от народа и борца с «вашингтонским болотом», то есть с истеблишментом. Хотя возможно именно так ведут себя те, кому уже нечего терять, кто чувствует, что все проиграл и не имеет шансов отыграться в следующей партии. Так или иначе, борьба с Трампом дошла до своей высшей точки. И сегодня в ней произошел коренной перелом. Трамп пережил свой Сталинград – и теперь его враги точно будут разбиты.

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