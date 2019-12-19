Российские и сирийские моряки провели первые совместные учения

Военно-морской флот РФ и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море.
Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели маневров были достигнуты. По его словам, в ходе учений применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.
Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных двух стран.
«Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и САР были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действий мы справились с задачей», – передает РИА «Новости» слова Заболоцкого.
По его словам, по легенде учений, условные террористы применили отравляющее вещество по территории пункта базирования. Военные провели индикацию вещества, оповестили войска о химическом заражении, обозначили на месте границы зараженного участка и провели дегазацию места.
В учениях были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
Напомним, во вторник в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус сообщили, что ВМФ РФ и ВМС Сирии проводят совместные учения в Средиземном море.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота. Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией / 7 декабря
- «Слеза прошибает»: умирающая от рака Заворотнюк заставила Шуру страдать / 9 ноября
- «Росатом» представил программу безопасного обращения с ОГФУ / 13 ноября
- Мнение: Два дурака развестись не могут / 30 октября
- Королева дискотеки Синди Кроуфорд и Джастин Тимберлейк в костюме микрофона на вечеринке Рэнди Гербера / 26 октября
- Ода цвету кэмел: Иванка Трамп в песочном костюме на заводе Apple / 21 ноября
- Хроника одного президента / 15 ноября
- Мнение: Сели подростками, вышли стариками. История убийства, которого они не совершали / 28 ноября